1000 passes pour Joe Thornton (vidéo)

WINNIPEG - Joe Pavelski a réussi un doublé et les Sharks de San Jose ont défait les Jets de Winnipeg 3-2, lundi.

Pavelski a inscrit son deuxième but dans un filet désert; Joe Thornton y a contribué, obtenant sa 1000e passe dans la Ligue nationale.

Mikkel Boedker a marqué avec San Jose à court d'un homme, tandis qu'Aaron Dell a fait 31 arrêts dans une cause gagnante.



Josh Morrissey et Mark Scheifele ont été les buteurs des Jets, qui avaient gagné leurs deux dernières rencontres. Connor Hellebuyck a repoussé 27 rondelles.



Les Jets restent à trois points de la dernière place disponible en séries dans l'Ouest. Ils ont peu de marge de manoeuvre, car ce sont eux qui ont disputé le plus de matches dans l'Ouest (67).