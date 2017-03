12 en 13 pour les Flames (vidéo)

CALGARY - Les compagnons de trio, Johnny Gaudreau et Sean Monahan, ont tous les deux récolté un but et deux mentions d'aide pour permettre aux Flames de Calgary de vaincre les Kings de Los Angeles 5-2, dimanche soir.

Michael Stone, Mark Giordano et Kris Versteeg ont également touché la cible pour les Flames, tandis que Brian Elliott a effectué 19 arrêts pour récolter sa 11e victoire consécutive. Un gain qui lui permet d'égaler le record établi par Mike Vernon lors de la saison 1988-89.



Il s'agissait d'une 12e victoire en 13 rencontres pour la troupe de Glen Gulutzan.

Faits saillants:

Les Flames grimpent au classement et prennent possession du troisième rang de la section Pacifique, devant les Oilers d'Edmonton, qui affronteront les Kings, lundi.



Anze Kopitar et Nic Dowd ont marqué du côté des Kings, qui demeurent à six points derrière les Predators de Nashville, au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Ouest.



Jonathan Quick était le gardien partant pour les Kings, mais il a été chassé à 11:36 de la première période après avoir cédé à deux reprises sur sept tirs. Ben Bishop a par la suite repoussé 14 des 16 rondelles dirigées vers lui.