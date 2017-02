3 points pour Corey Perry; les Ducks battent les Sabres

BUFFALO, N.Y. - Corey Perry a enregistré un doublé et ajouté une mention d'aide, et les Ducks d'Anaheim ont mis fin à une séquence de trois défaites grâce à un gain de 5-2 contre les Sabres de Buffalo jeudi soir.

Perry était enlisé dans une léthargie alors qu'il n'avait pas marqué en six matchs.



Rickard Rakell a trouvé le fond du filet pour permettre aux Ducks de se donner une avance de 2-1 après 55 secondes de jeu en troisième période.



Antoine Vermette et Andrew Cogliano, ce dernier dans une cage déserte, ont inscrit les autres buts des Ducks, qui affichaient un dossier de 0-2-1 lors des trois premiers matchs d'une séquence de six à l'étranger.



Le gardien John Gibson a bloqué 22 tirs et signé une deuxième victoire à ses six dernières tentatives.



Avec cette victoire, les Ducks comptent 68 points, deux de plus que les Oilers d'Edmonton au troisième rang dans la section Pacifique.



Jack Eichel et Rasmus Ristolainen ont riposté pour les Sabres, qui ont perdu en temps réglementaire à domicile pour la première fois depuis une défaite de 4-2 contre les Bruins de Boston, le 29 décembre.