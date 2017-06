33M$ pour Drouin avec le CH

MONTRÉAL - À peine quelques heures après avoir acquis ses services du Lightning de Tampa Bay en retour du jeune défenseur Mikhail Sergachev jeudi, le Canadien de Montréal a fait signer un contrat de six ans, évalué à 33 millions $, à l'attaquant Jonathan Drouin.

Dans un geste symbolique, Drouin, assis aux côtés du directeur général Marc Bergevin, a apposé son nom au bas du contrat quelques secondes avant le début d'un point de presse au Centre Bell.

La transaction-choc, la deuxième par Bergevin en un peu moins d'un an après celle entre Shea Weber et P.K. Subban, implique aussi des choix conditionnels au repêchage.

Si Sergachev ne joue pas au moins 40 matchs l'année prochaine, incluant les séries éliminatoires, le Canadien cédera son choix de 2e tour en 2018, acquis des Capitals de Washington, et obtiendra un choix de 6e tour en 2018. Si Sergachev atteint le plancher de 40 matchs, aucun choix ne changera de main.

Drouin, originaire de Sainte-Agathe-des-Monts et âgé de 22 ans, a été repêché en première ronde, 3e au total, par le Lightning en 2013. Il a totalisé 29 buts et 66 mentions d'aide en 164 rencontres en carrière dans la LNH avec le Lightning. Drouin a marqué 21 buts et amassé 32 mentions d'assistance en 73 rencontres la saison dernière avec le Lightning.

Après avoir revêtu un chandail du Canadien avec le numéro 72 - le contraire de celui qu'il portait avec le Lightning - Drouin n'a pas caché sa joie de se joindre au Tricolore.

«C'est tout un honneur. Pour moi un jeune Québécois, c'est gros. J'ai encore le sourire. Ça fait trois heures que le sourire ne veut pas partir. Je suis bien heureux de venir ici à Montréal», a déclaré Drouin.

De son côté, Bergevin a déclaré qu'il ne pouvait laisser filer l'occasion d'obtenir les services d'un joueur de la trempe de Drouin.

«Quand tu as l'occasion de mettre la main sur un joueur du talent de Jonathan, à un jeune âge, c'est très important. L'occasion qui se présente, probablement qu'elle ne s'est jamais présentée en cinq ans. En plus, c'est un petit gars d'ici. Donner Sergachev, ce n'était pas facile, mais acquérir Jonathan, on ne pouvait pas passer à côté.»