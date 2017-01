4 buts de Patrick Marleau... en une période! (vidéo)

DENVER - Patrick Marleau a touché la cible à quatre reprises en troisième période et les Sharks de San Jose ont battu l'Avalanche du Colorado 5-2, lundi soir, pour signer une cinquième victoire consécutive.

Marleau a marqué de plusieurs façons pour départager deux équipes qui se trouvaient à égalité 1-1 au début du troisième vingt. Il a fait dévier un tir, il est revenu devant après avoir contourné le filet, il a décoché un bon tir des poignets et il a finalement trompé la vigilance du gardien recrue Spencer Martin grâce à un lancer du revers.

Marleau est devenu le 12e joueur de l'histoire de la LNH à inscrire quatre buts en une période et le premier depuis Mario Lemieux en 1997.

Marleau frappe fort en 3e:





Brent Burns a ajouté un but et deux aides pour les Sharks, qui avaient défait l'Avalanche 3-2 en prolongation, samedi.



Jarome Iginla et Andreas Martinsen ont trouvé le fond du filet pour l'Avalanche, qui montre une fiche de 1-10-1 au cours des 12 dernières parties.

Matt Duchene a été rayé de la formation en raison d'un virus. Son absence a soulevé quelques questions, car l'attaquant est au coeur de plusieurs rumeurs de transaction.

Martin Jones a repoussé 28 rondelles devant le filet des Sharks tandis que Martin a cédé cinq fois sur 26 lancers.