5 entraîneurs dont le poste est en danger

(98,5 Sports) - Après Gerard Gallant et Jack Capuano, qui sera le troisième entraîneur-chef à se faire montrer la porte dans la Ligue nationale de hockey?

La liste pourrait bien sûr être beaucoup plus longue, mais voici cinq candidats qui pourraient ne pas terminer la saison.

Claude Julien (Bruins de Boston)

Les Bruins ont raté les séries au cours des deux dernières saisons... et même s'ils sont présentement dans le portrait des séries, tout n'est pas rose...

Dans une ville de gagnants comme Boston, il ne doit pas y avoir une troisième fois. Même si Claude Julien est l'entraîneur-chef le plus victorieux dans l'histoire des Bruins - et celui qui a le plus d'ancienneté parmi les entraîneurs actifs - il n'a pas plus droit à l'erreur lui non plus...

Paul Maurice (Jets de Winnipeg)

L'Ontarien a entamé sa 4e saison à Winnipeg. En trois ans, il a mené les Jets à une seule participation aux séries. L'an dernier, les Jets n'ont pu faire mieux qu'une 25e place au classement général. Malgré un club très talentueux sur papier, ils ont de la difficulté à s'imposer dans l'Ouest.

Willie Desjardins (Canucks de Vancouver)

L'entraîneur de 59 ans en est à sa troisième saison à Vancouver. Malgré un club assez moyen, son équipe cogne à la porte des séries. Il n'a pas droit à l'erreur cette saison...un relâchement pourrait être fatal...

Dan Bylsma (Sabres de Buffalo)

À sa deuxième saison derrière le banc, son équipe ne s'améliore pas et croupit dans les bas-fonds dans l'Est. À sa défense, tous ses meilleurs joueurs ont été blessés en début de saison. Reste que d'autres équipes en reconstruction - comme les Leafs et les Hurricanes - sont en avance. Bylsma pourrait écoper...

Jeff Blashill (Red Wings de Detroit)

Au moment d'écrire ces lignes, les Wings ont remporté leurs trois derniers matchs, mais ils restent hors du portrait des séries. Detroit a pris part aux séries chaque saison depuis 1991 - une séquence record de 25 années. Est-ce qu'une élimination hâtive, pour la première fois en un quart de siècle, sonnerait le glas de Blashill?