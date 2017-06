500 000 partisans des Penguins attendus au défilé

PITTSBURGH - Environ 500 000 personnes sont attendues dans les rues de Pittsburgh mercredi pour célébrer le triomphe des Penguins en finale de la coupe Stanley.

Un tel rassemblement surpasserait le nombre de 400 000 personnes atteint l'an dernier, et qui se voulait alors le record dans l'histoire des quatre premiers championnats de l'équipe.



Le directeur de la sécurité publique de la Ville de Pittsburgh suggérait aux amateurs d'arriver en ville avant 9 h, parce que c'est l'heure où les autorités municipales fermeront les rues pour permettre la présentation du défilé, à compter de 11 h.



Les Penguins ont remporté le cinquième titre de leur histoire, et un deuxième d'affilée, grâce à une victoire de 2-0 contre les Predators de Nashville lors du sixième match de la finale dimanche dernier.



Du coup, les Penguins devenaient la première équipe depuis les Red Wings de Detroit, en 1998, à gagner la coupe Stanley lors de deux années consécutives, et la première à réaliser l'exploit depuis l'entrée en vigueur du plafond salarial, en 2005.