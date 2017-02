8 en 12 pour les Islanders sous Doug Weight

NEW YORK - Anders Lee a inscrit un doublé dans un troisième vingt de trois buts pour les Islanders de New York, tombeurs de l'Avalanche du Colorado par la marque de 5-1, dimanche.

Nick Leddy, Ryan Strome et Jason Chimera ont été les autres buteurs des Islanders.



Leddy, Johnny Boychuk et le capitaine John Tavares ont fourni deux mentions d'aide chacun.



Jean-François Bérubé a stoppé 25 tirs à son cinquième départ de la saison. Il n'a cédé que devant Joe Colborne, à 8:12 en première période. Calvin Pickard a effectué 28 arrêts.



Les Islanders ont un rendement de 8-2-2 depuis la nomination de Doug Weight comme entraîneur-chef par intérim, suite au congédiement de Jack Capuano.



Ils ne sont plus qu'à un point des Maple Leafs, détenteurs de la dernière place additionnelle en séries, dans l'Est. Les deux clubs ont disputé le même nombre de matches. Les Flyers ont 61 points comme Toronto, mais en ayant disputé deux matches de plus.



Les Islanders jouent bien devant leur public, ayant remporté sept de leurs neuf dernier matches à Brooklyn.