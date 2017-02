998e point de Crosby, mais les Flames surprennent les Penguins 3-2

PITTSBURGH - Kris Versteeg a réussi le seul filet de la session de tirs de barrage, et les Flames de Calgary se sont relevés après avoir fait face à un tourbillon de la part des Penguins de Pittsburgh pour mériter une victoire de 3-2 mardi soir.

Chad Johnson a bloqué 31 rondelles et résisté aux tirs de Phil Kessel et de Sidney Crosby en fusillade. À la dernière tentative des Penguins, Kristopher Letang a vu son tir frapper le poteau.



Les Penguins n'ont obtenu aucun tir contre Johnson pendant la période supplémentaire.



Michael Frolik a marqué son 13e but de la saison et Micheal Ferland a ajouté son huitième pour aider les Flames à récolté deux précieux points dans la lutte pour une place dans les séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest.



Crosby a par ailleurs fait un pas de plus vers le plateau des 1000 points en obtenant une passe sur le but de Chris Kunitz en troisième période. Il s'agisssait de son 998e point en carrière et il aspire à devenir le 86e joueur dans l'histoire de la LNH à récolter au moins 1000 points en carrière.



Jake Guentzel a forcé la prolongation en inscrivant son cinquième de la saison avec un peu moins de cinq minutes à jouer au temps réglementaire.



Matt Murray a réalisé 28 arrêts dans les filets des Penguins, dont sept en prolongation, mais il n'a eu aucune chance sur le but de Versteeg, réalisé à l'aide d'une belle feinte.