Alex Ovechkin dépasse le «Rocket» (vidéo)

(98,5 Sports) - En plus de dépasser Maurice «Le Rocket» Richard au niveau du nombre total de buts en carrière, Alex Ovechkin a inscrit son 1000e point dans la LNH, mercredi soir.

Les amateurs de hockey venus voir Alex Ovechkin obtenir son 1000e point en carrière dans la LNH n’auront pas eu à attendre bien longtemps.

Le joueur étoile des Capitals de Washington a marqué son 545e but dans le circuit Bettman à la 35e seconde du début du match contre les Penguins de Pittsburgh, mercredi soir. Il a déjoué Marc-André Fleury avec une belle manoeuvre et a inscrit son 20e but de la présente saison.

Ce faisant, il est devenu le 84e joueur de la LNH à atteindre ce plateau des 1000 points et il l’a fait en 880 matchs. Seul Jaromir Jagr a été le plus rapide à atteindre cette marque parmi les joueurs encore actifs, selon Elias Sports Bureau.

Âgé de 30 ans, Ovie a également devancé le légendaire Maurice Richard (544 buts) avec son 545e but en carrière.

Même ses adversaires de la soirée ont souligné son exploit alors que les Penguins de Pittsburgh ont publié un message de félicitations sur Twitter: