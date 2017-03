Alex Ovechkin met fin à une disette de 10 matchs

WASHINGTON - Alex Ovechkin a mis fin à sa plus longue disette de sa carrière et les Capitals de Washington ont tenu le coup pour l'emporter 4-2 contre le Wild du Minnesota, mardi soir.

Ovechkin n'avait pas toucher la cible à ses 10 dernières parties et il n'avait pas marqué à forces égales à ses 18 derniers matchs. Le capitaine des Capitals a inscrit son 28e but de la saison lorsqu'il a trompé la vigilance de Devan Dubnyk une seconde après la fin d'une pénalité.



Nate Schmidt, Evgeny Kuznetsov et Jay Beagle ont également trouvé le fond du filet pour les Capitals, qui ont mis fin à une série de quatre revers, leur plus longue de la saison.



Braden Holtby a bloqué 32 des 34 lancers dirigés vers lui et les Capitals ont repris l'exclusivité du premier rang de la section Métropolitaine, deux points devant les Penguins de Pittsburgh.



Matt Dumba et Eric Staal ont répliqué pour le Wild, qui a perdu pour une cinquième fois en sept matchs. Dubnyk a repoussé 36 rondelles dans la défaite.