Alex Ovechkin tout près de Maurice Richard

(98,5 Sports) - S'il marque un but lundi soir contre le Canadien, l'attaquant des Capitals de Washington va rejoindre Maurice «Rocket» Richard au 29e rang des meilleurs marqueurs de tous les temps.

«On espère que ça n'arrivera pas ce soir, a lancé Michel Therrien. C'est tout un joueur, une supervedette, qu'on affronte.»

Le capitaine des Capitals, qui est âgé de 30 ans, occupe le 30e rang des buteurs de l'histoire avec 543 buts avant les matchs de lundi.

Maurice Richard, lui, est au 29e rang avec 544 filets.

À moins d'une catastrophe, Ovechkin deviendra bientôt seulement le 20e joueur de la LNH à marquer 600 buts, peut-être la saison prochaine.

Mais pourra-t-il rejoindre le club des 700 buts, qui ne compte que Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (756), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731), Phil Esposito (717), et Mike Gartner (708) comme membres?



S'il poursuit au même rythme, Ovechkin conclura la campagne avec 38 buts, ce qui le laisserait à 137 du plateau des 700, avec encore quatre années à son contrat avec les Capitals. S'il ne disputait que ces quatre saisons, Ovechkin devrait alors amasser entre 34 et 35 buts par année pour s'y rendre.



S'il ajoute une cinquième année à sa carrière, cette moyenne chute alors sous la barre des 28 buts par saison. Peut-il jouer aussi longtemps et demeurer aussi productif? Peut-être, bien que personne n'ait l'énergie d'un Jagr, le dernier joueur à avoir atteint ce plateau. L'an dernier, à 44 ans, Jagr a marqué 27 buts.

Avec The Associated Press