Alexander Ovechkin secoué contre les Maple Leafs (vidéo)

(98,5 Sports) - L'attaquant Alexander Ovechkin a été sérieusement secoué, vendredi, lors de la première période du cinquième match de la série entre les Capitals de Washington et les Maple Leafs de Toronto.

Ovechkin a été touché au genou gauche quand il a été mis en échec de façon discutable par Nazem Kadri.

Le Russe sortait à pleine vitesse de sa zone quand Kadri l’a mis en échec très bas, à la hauteur des genoux. Ovechkin a valsé par-dessus le joueur des Maple Leafs avant de retomber lourdement sur la patinoire.

Alex Ovechkin went straight to the dressing room after this hit. #StanleyCup pic.twitter.com/LcucNZClba