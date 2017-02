Alt marque tard en troisième période et les Phantoms défont les IceCaps 4-2

ALLENTOWN, Pa. ? Le défenseur Mark Alt a marqué son premier but de la saison, alors qu'il ne restait que 3:53 à jouer en troisième période, et les Phantoms de Lehigh Valley ont vaincu les IceCaps de Saint-Jean 4-2, vendredi soir.

Alt a décoché un lancer et il a vu la rondelle toucher un joueur des IceCaps (22-21-6) à l'embouchure du filet avant qu'elle trouve son chemin derrière le gardien Charlie Lindgren. Alt s'est également fait complice du but dans une cage déserte de Cole Bardreau, dans les derniers instants de la partie.



Chris Conner a amassé un but et une mention d'aide et Travis Sanheim a inscrit l'autre filet des Phantoms (32-13-2), qui ont signé une deuxième victoire consécutive. Greg Carey a pour sa part complété la rencontre avec deux mentions d'assistance.



Conner a eu l'occasion de donner les devants 3-2 aux Phantoms lorsque les arbitres lui ont décerné un tir de pénalité, à 12:52 du troisième vingt, mais Lindgren a fermé la porte grâce à un arrêt de la jambière droite.



Bobby Farnham a procuré une avance de 1-0 aux IceCaps, à mi-chemin au premier tiers. Il a redirigé un tir-passe de Julien Brouillette pour enfiler son huitième but de la campagne.



Après que le club-école des Flyers de Philadelphie eut créé l'égalité, Charles Hudon a redonné les devants à sa troupe après seulement 24 secondes d'écoulées au second engagement. L'attaquant de 22 ans s'est présenté sur l'aile gauche et il a effectué un lancer parfait dans la lucarne pour son 15e filet de la saison.



Anthony Stolarz a vu un peu moins d'action que son vis-à-vis et il a réalisé 19 arrêts dans la victoire. Fidèle à son habitude, Lindgren a gardé le fort avec brio pour les IceCaps, mais il a encaissé la défaite même s'il a repoussé 33 rondelles.



Les IceCaps auront rapidement l'occasion de se venger, car ils croiseront à nouveau le fer avec les Phantoms samedi soir.