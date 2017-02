Altercation avec un officiel : Vermette suspendu pour 10 rencontres (vidéo)

(98,5 Sports) - Antoine Vermette a été expulsé du match mardi soir après avoir cinglé un officiel.

Plus précisément, le joueur de centre des Ducks d’Anaheim a été expulsé à 7 :33 de la troisième période de la rencontre opposant les Ducks d’Anaheim au Wild du Minnesota pour avoir «abusé de l’officiel».

Après une mise en jeu effectuée par le juge de ligne Shandor Alphonso, Vermette lui a donné un coup de bâton derrière les jambes.

L'arbitre a immédiatement arrêté le jeu et appelé la pénalité à Vermette, causant la surprise de l'entraîneur-chef des Ducks, Randy Carlyle.

Suspension automatique

Selon John Shannon de Sportsnet, ce type de punition vient automatiquement avec une suspension de 10 matchs. Toutefois, Vermette peut en appeler de la décision auprès du commissaire, Gary Bettman.

Can confirm Antoine Vermette was thrown out of last night's game vs Minin. on a Category 2, Physical Contact with an Official. 10 Games.

While the 10 Game Suspension to Vermette is automatic, he does have the right to appeal...First round to be heard by the Commissioner.