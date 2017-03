Andersen mène les Maple Leafs vers un important gain de 4-2

TORONTO - Frederik Anderson a bloqué 36 tirs, Tyler Bozak a marqué un but et ajouté une mention d'aide, et les Maple Leafs de Toronto sont revenus au plus fort de la lutte pour une place dans les séries éliminatoires grâce à une victoire de 4-2 contre les Flyers de Philadelphie.

Avec 74 points, la troupe de Mike Babcock s'est hissé au deuxième rang dans la course au 4e as, un point devant les Islanders de New York qui affrontent les Canucks de Vancouver plus tard en soirée.



William Nylander, Mitch Marner et Nazem Kadri ont réussi les autres filets des Maple Leafs (30-22-14), qui ne comptaient que deux points d'avance sur les Flyers (31-27-8) avant le début de l'affrontement.



Après avoir subi cinq défaites consécutives, les Maple Leafs viennent de gagner leurs deux dernières rencontres.



Wayne Simmonds et Shayne Gostibehere ont répliqué pour les Flyers pendant que le gardien Michal Neuvirth stoppait 29 rondelles.



Simmonds a ouvert la marque à 6:09 de la première période, en avantage numérique, mais Nylander a répliqué dans des circonstances semblables moins de huit minutes plus tard.



Bozak, un cas incertain avant le match, a inscrit l'unique filet de la période médiane, et son 16e de la saison. Marner a porté le score 3-1 à 13:44 de la troisième, lors d'une supériorité numérique, mais Gostibehere a permis aux Flyers de s'approcher à un but avec moins de trois minutes à écouler.



Kadri a mis la rencontre hors de portée en marquant avec une minute à jouer au temps réglementaire, dans un filet déserté.