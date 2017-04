Andersen quitte le match: commotion cérébrale? (vidéo)

(98,5 Sports) - Le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen a dû quitter la rencontre contre les Penguins de Pittsburgh, samedi, après avoir été frappé à la tête.

Andersen a été frappé en deuxième période par Tom Sestito des Penguins de Pittsburgh. Le gardien n’a jamais vu venir l’attaquant des Penguins qui arrivait à sa gauche.

WATCH: Here's the hit to the head that forced #Leafs' Frederik Andersen to leave the game. https://t.co/4Z4lpMFL0s pic.twitter.com/DEyScmwdTN