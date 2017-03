Anderson affrontera de nouveau le Canadien

MONTRÉAL - Une moitié de l'énigme est résolue. Le gardien Craig Anderson, des Sénateurs d'Ottawa, affrontera le Canadien de Montréal pour un deuxième match consécutif dimanche soir au Centre Bell. Guy Boucher en a fait l'annonce sur l'heure du midi.

La rencontre sera radiodiffusée sur le réseau Cogego Média à compter de 19h, incluant l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dany Dubé.

Reste maintenant à savoir si Carey Price sera de nouveau appelé à protéger les filets du Tricolore, lui qui a contribué au gain de 4-3 en fusillade face aux Sénateurs samedi soir au Centre Canadian Tire.

L'entraîneur-chef Claude Julien fera part de sa décision en fin d'après-midi.



Si c'est le cas, ce sera seulement la deuxième fois cette saison que Price amorce deux rencontres d'affilée. Il l'avait fait les 16 et 17 décembre, contre les Sharks de San José et les Capitals de Washington, dans des circonstances qui ont changé en cours de route.



Contre les Sharks, Price avait été retiré du match tôt en deuxième période après avoir accordé quatre buts. Michel Therrien, qui dirigeait l'équipe à cette période, a décidé d'utiliser Price à Washington alors que le plan d'origine prévoyait la présence d'Al Montoya face aux Capitals.



En annonçant sa décision, Boucher a expliqué qu'il n'avait nullement hésité à faire appel à son vétéran, qui se sent frais et dispos.



« C'est plus que simple. Il veut jouer, il est en forme, et médicalement, il est à 100 pour cent. Alors il n'y a aucune hésitation, a déclaré Boucher lors d'une rencontre avec les journalistes dans un hôtel du centre-ville.



Ce sera la deuxième fois cette saison qu'Anderson est utilisé dans de telles circonstances. À la première occasion, les 26 et 27 novembre, il s'était plutôt bien tiré d'affaires en stoppant 64 des 65 rondelles dirigées vers lui.



« Quand il a joué à New York contre les Rangers, il a réussi un blanchissage lors du deuxième match, a fait remarquer Boucher. Pour moi, c'est toujours une question de circonstances. En ce moment, on a un gardien qui a beaucoup d'énergie, qui n'a pas joué pendant une semaine. (Cette saison), il a manqué trois mois. Si vous avez le sentiment que votre gardien est en santé et qu'il a de l'énergie, alors allons-y. »



Du coup, c'est donc dire que Mike Condon devra attendre au moins jusqu'à samedi prochain pour affronter son ancienne équipe. Selon Boucher, les circonstances actuelles ne favorisaient pas l'utilisation du gardien du Massachusetts, même s'il s'était montré élogieux à son endroit samedi matin.



« On pensait que Condon allait jouer parce qu'on croyait que 'Andy' ne serait pas disponible en fin de semaine. Mais à partir de jeudi soir, quand il a décidé que ça allait nettement mieux, puis le soir en rencontrant les médecins, on a su que ça allait assez bien. Mais je ne pensais pas encore qu'il jouerait samedi. On espérait peut-être pour aujourd'hui (dimanche), mais la cible était mardi contre Boston. Ça c'était clair. Ça été plus vite qu'on pensait et il était mentalement plus que prêt à jouer. »



Par ailleurs, Boucher espère voir ses équipiers amorcer la rencontre de dimanche avec un peu plus d'assurance que samedi, où il a senti ses joueurs nerveux en jusqu'à ce qu'ils marquent un premier but, en milieu de deuxième période.



« Sur le banc, dans le vestiaire, on voyait les gars qui avaient de l'expérience et on voyait ceux qui en avaient moins. Et ceux qui en avaient moins sont meilleurs aujourd'hui, parce qu'ils l'ont vécu hier et ils ont été en mesure de revenir dans un match comme celui-là.

« Au début de l'année, on écopait une pénalité et tout le monde paniquait. On donnait un but, et tout le monde courait partout. On n'était pas capable de gérer les circonstances. Aujourd'hui, ça va nous prendre cinq ou dix minutes dans des situations comme hier. Ça ne nous prend pas un match complet. C'est là que nous avons avancé. Aujourd'hui, donc, je pense que l'on a appris d'hier et on espère que ça aura une certaine influence sur notre début de match.»