Andrew Shaw est l'ambassadeur LGBT du Canadien

MONTRÉAL - L'attaquant Andrew Shaw s'est proposé comme ambassadeur LGBT du Canadien de Montréal afin de promouvoir la diversité et l'inclusion pendant le mois de février.

La décision de Shaw a été louangée, mais il a dû revenir sur des propos à connotation homophobes qu'il avait énoncés pendant les séries éliminatoires du printemps dernier et qui lui avaient valu une suspension d'un match.



C'est d'ailleurs sur ce thème que s'est amorcée sa mêlée de presse, qui a duré une bonne dizaine de minutes.



«Le projet a été présenté à l'équipe, et j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité d'apporter mon aide, a déclaré Shaw. J'ai appris de ce que j'ai vécu l'an dernier. Les mots peuvent faire mal aux gens, plus qu'on ne le pense, et c'est quelque chose que j'ai retenu. Avec l'expérience que j'ai vécue, c'est un bon rôle pour moi. Je peux utiliser les leçons que j'ai apprises et aider d'autres personnes à comprendre la valeur des mots.»



Pendant les 28 jours de février, la Ligue nationale de hockey, par l'entremise du projet «Hockey is for Everyone» (Le Hockey est pour tous), cherchera à promouvoir la diversité et l'inclusion face à des groupes et enjeux sociaux tels la communauté LGBT, l'appartenance ethnique et l'égalité des genres.



«Je ne veux blesser personne, a repris Shaw. Comme je l'ai dit, je veux utiliser mon expérience personnelle pour permettre aux gens d'apprendre la puissance des mots, et de leur montrer que c'est correct d'être soi-même.»