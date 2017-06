Andrighetto signe pour deux ans avec l'Avalanche

DENVER - L'Avalanche du Colorado a accordé un contrat de deux saisons à l'attaquant suisse Sven Andrighetto.

Acquis du Canadien de Montréal dans une transaction le 1er mars 2017, l'attaquant de 24 ans a marqué cinq buts et ajouté 11 mentions d'aide en 19 matchs avec l'Avalanche. Il a été le meilleur marqueur de son équipe en mars.



Avec le Tricolore, Andrighetto s'était contenté de deux buts et de six mentions d'aide en 27 rencontres.



Choix de troisième ronde du Canadien, 86e au total, en 2013, Andrighetto n'aura joué que 83 parties en trois saisons dans l'uniforme montréalais, lors desquelles il a totalisé 11 buts et 28 points.



Selon le directeur général Joe Sakic, Andrighetto possède une bonne vision du jeu et apporte de la vitesse et l'habileté à marquer des buts à l'alignement de l'Avalanche.