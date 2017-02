Anisimov donne la victoire aux Blackhawks face aux Blues (vidéo)

CHICAGO - Artem Anisimov a marqué à 5:20 de la fin de la rencontre, menant les Blackhawks de Chicago vers une victoire de 4-2 aux dépens des Blues de St. Louis, dimanche soir.

Il s'agissait d'une quatrième victoire consécutive pour les Blackhawks et d'un neuvième gain lors de leurs dix derniers matchs.



Anisimov a déjoué Jake Allen du côté de la mitaine et a logé la rondelle dans le coin supérieur droit du filet pour inscrire son 22e but de la saison. Tanner Kero a scellé la victoire en marquant dans un filet désert avec 2,6 secondes à disputer en troisième période.



Patrick Kane a obtenu une mention d'assistance sur le but vainqueur d'Anisimov, inscrit en avantage numérique. Jonathan Toews a également touché la cible pour les siens, en plus d'enfiler une aide.



Les hommes de Joel Quenneville gravissent les échelons rapidement et se trouvent désormais qu'à un seul point du Wild du Minnesota, qui trône au sommet de la section Métropolitaine et de l'Association Ouest.



Le défenseur Duncan Keith a récolté son 500e point en carrière dans la LNH, obtenant une aide sur le but de Patrick Kane.



Magnus Paajarvi et Alex Pietrangelo ont été les buteurs du côté des Blues, qui disputaient leur première rencontre depuis leur retour de leur semaine de repos.