Antoine Vermette est suspendu pour 10 matchs par la LNH

L'attaquant des Ducks d'Anaheim Antoine Vermette/Ross D. Franklin / The Associated Press

L'attaquant des Ducks d'Anaheim Antoine Vermette a été suspendu pour 10 rencontres par la LNH pour un contact physique interdit avec un arbitre.

La LNH a confirmé la nouvelle jeudi.



Vermette a enfreint le règlement 40.3 de la LNH quand il a donné un coup de bâton derrière une jambe du juge de ligne Shandor Alphonso après qu'il eut perdu une mise en jeu face au capitaine du Wild du Minnesota Mikko Koivu lors de la troisième période de la victoire de 1-0 des Ducks, mardi soir.



Le Québécois de 34 ans, qui n'avait jamais été suspendu ou mis à l'amende en 13 saisons dans la LNH, a paru être frustré quand Alphonso a laissé tomber le disque avant qu'il ait pu placer son bâton sur la glace. Il avait immédiatement reçu une inconduite de partie pour son geste.



Vermette avait participé à une conférence téléphonique avec la ligue et l'Association des joueurs mercredi. Le règlement 40.3 de la LNH indique toutefois qu'un joueur appliquant de la force physique contre un officiel sans l'intention de le blesser est automatiquement suspendu pour 10 matchs.



Il devrait porter sa cause en appel devant le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Il pourrait ensuite prolonger le processus en demandant une décision finale à un arbitre indépendant.



Vermette perdra 97 222,22 $ US en salaire. Ce montant sera remis au fonds d'urgence des joueurs.



Après le match, l'entraîneur des Ducks, Randy Carlyle, avait déclaré qu'il ne croyait pas que Vermette avait agi avec de mauvaises intentions, mais qu'il tentait plutôt d'attirer l'attention du juge de ligne après ce qu'il croyait avoir été une mise en jeu injuste.



Carlyle avait aussi reconnu que la LNH avait des règles strictes concernant les contacts avec les arbitres.



Vermette est l'un des meilleurs joueurs de la LNH cette saison dans le cercle des mises en jeu avec un taux d'efficacité de 62,4 pour cent en 985 mises en jeu.



La suspension arrive à un bien mauvais moment pour les Ducks, qui vise un cinquième titre consécutif de la section Pacifique. Avec 24 matchs à jouer, les Ducks accusent quatre points de retard sur les Sharks de San Jose dans la course au premier rang de leur section.



Si Vermette purge l'ensemble de sa suspension de 10 matchs, il sera admissible à un retour au jeu le 12 mars, quand les Ducks accueilleront les Capitals de Washington.



Vermette connaissait du succès à sa première campagne avec les Ducks, après avoir signé un contrat de deux saisons avec l'équipe en août. Champion de la coupe Stanley en 2015 avec les Blackhawks de Chicago, Vermette a récolté huit buts et 14 aides en 58 matchs cette saison.