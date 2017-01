Après cinq défaites, les Flyers sont de retour

PHILADELPHIE - Les Flyers de Philadelphie ont dénoué l'impasse avec deux buts en 1:09 au deuxième vingt, samedi, filant ensuite vers un gain de 4-2 face au Lightning de Tampa Bay.

Sean Couturier et Michael Raffl ont ainsi donné les devants 3-1 aux Flyers, marquant à 8:42 et 9:51.



Travis Konecny et Radko Gudas ont complété pour les Flyers, qui ont mitraillé Andrei Vasilevskiy de 44 tirs. Michal Neuvirth a quant à lui fait 24 arrêts.



Jakub Voracek a obtenu deux passes pour Philadelphie. Le club va rejouer dès dimanche soir à Columbus, où les Blue Jackets ont remporté leurs huit derniers matches.



Nikita Kucherov et Alex Killorn ont été les buteurs du Lightning, qui a perdu ses trois dernières rencontres.



Son club ayant deux buts de retard, Jon Cooper a retiré son gardien avec 3:15 au cadran. Le Lightning a habilement gardé la rondelle pendant presque tout ce temps, prenant quelques bons tirs, mais les efforts n'ont pas porté fruit.