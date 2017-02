Après-midi de rêve en compagnie de Mario Lemieux (vidéo)

(98,5 Sports) - Mario Lemieux a fait le bonheur d'une adolescente américaine en patinant avec elle, lundi, au Heinz Field, à Pittsburgh.

Âgée de 16 ans, Lily Tarasiewicz a été diagnostiquée avec un lymphome de Hodgkin de stade 3 en octobre 2015. On se rappellera que Mario Lemieux avait souffert du même type de cancer en 1993.

L’adolescente native de la Caroline du Sud a subi quatre mois d’intenses traitements de chimiothérapie ainsi que 14 rondes de radiothérapie. Le 18 mai 2016, les médecins lui ont annoncé qu’elle était désormais en rémission.

Fan finie des Penguins de Pittsburgh, son rêve était de rencontrer son idole, Mario Lemieux. La Fondation Make-A-Wish lui a permis de réaliser son souhait alors qu’elle a rencontré et patiné en compagnie de Mario Lemieux au Heinz Field, à Pittsburgh, lundi.

«C’était une expérience extraordinaire. Il est accessible et il m’inspire beaucoup. Je me sens dépassée par les événements, mais j’ai beaucoup de gratitude à son endroit d’avoir pris de son temps pour le passer avec moi.»

Auparavant, elle a aussi assisté au match en plein air des Penguins de Pittsburgh et des Flyers de Philadelphie qui était disputé samedi au Heinz Field et que son équipe favorite a gagné 4-2.

Special moment at camp today! Lily had the chance to skate with Mario for her @MakeAWishPAWV! #camp66 pic.twitter.com/ifK3blbzq6