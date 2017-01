Après une longue disette, Daniel Carr était visiblement soulagé d'avoir marqué

BROSSARD, Qc — Daniel Carr ne le dit pas ouvertement, mais il est probablement l'un des rares joueurs qui auraient aimé que la LNH poursuive ses activités régulières en fin de semaine. Car il a déjà eu sa large part de journées de congé cette saison. Après avoir laissé une favorable impression en 23 rencontres la saison dernière, et ce même s'il avait subi une grave blessure à un genou à la fin de janvier de 2016, Carr n'a pas réussi à reprendre là où il avait laissé. Jusqu'à maintenant, il n'a participé qu'à 29 des 49 premiers matchs du Canadien.



Dans le gain de 5-1 du Tricolore contre les Flames de Calgary, mardi, l'attaquant de 25 ans a marqué son deuxième but de la saison, et son premier depuis le 10 novembre, contre les Kings de Los Angeles.



L'an dernier, en guise de comparaison, il a fait bouger les cordages six fois.



≪Ça faisait longtemps, a-t-il opiné après l'entraînement de l'équipe au Complexe sportif Bell de Brossard. De marquer enfin ce but m'a fait beaucoup de bien.≫



Carr a participé aux deux premiers matchs du Canadien cette saison, récoltant une passe lors de la rencontre inaugurale à Buffalo. Il a ensuite raté les dix matchs suivants, incluant deux où il avait été cédé au club-école de l'équipe.



À compter du 6 décembre, alors que la liste des blessés chez le Canadien a commencé à grossir, Carr a pris part à 15 matchs d'affilée lors desquels il a été limité à cinq mentions d'assistance. Son but contre les Flames est venu après une séquence de cinq rencontres où il avait été laissé sur la passerelle.



Interrogé à son sujet, Therrien a prôné la patience et aussi rappelé que Carr apporte de la profondeur.



≪Ça fait partie d'un processus de travailler avec des jeunes joueurs. Il y a une partie où ç'a été plus difficile pour lui. C'est encore un jeune joueur. C'est seulement sa deuxième saison dans la ligue≫, a d'abord mentionné l'entraîneur-chef du Canadien.



≪L'une des raisons pour lesquelles nous sommes capables de maintenir un certain succès, aussi, c'est parce que nous avons de la profondeur. Daniel Carr fait partie de ça. Même s'il nous manque cinq joueurs, c'est important en tant qu'équipe de bien 'performer', de se donner des chances de gagner. Sans cette profondeur-là, nous n'en serions pas capables. Il fait partie de cette profondeur.≫



Carr ne cache pas qu'il n'a pas trouvé faciles tous ces moments passés loin de la glace plutôt qu'à tenter d'aider ses coéquipiers à accumuler des victoires.



≪On me me fera jamais de cadeaux, et je n'ai d'autres choix que de continuer de travailler fort et m'assurer d'être prêt chaque fois que l'on fera appel à mes services. Au retour du congé, je vais continuer de foncer au filet et espérer profiter de bonds favorables.≫



Desharnais rejoint l'équipe



La séance d'entraînement de mercredi a marqué le retour avec ses coéquipiers de David Desharnais.



Le joueur de centre a raté les 23 derniers matchs en raison d'une blessure à un genou subie le 6 décembre, contre les Blues de St. Louis. Il s'est entraîné avec un chandail qui n'interdisait pas les contacts.



En 25 rencontres cette saison, Desharnais a marqué trois buts et ajouté six aides. Il affiche un ratio défensif de plus-4.



Malgré ce retour à l'entraînement, Desharnais ne sera pas en uniforme jeudi, contre les Islanders de New York, pas plus que Alex Galchenyuk, Andrei Markov, Greg Pateryn et Brendan Gallagher.



Desharnais a passé du temps supplémentaire sur la patinoire après l'entraînement régulier et il n'a pas rencontré les journalistes.



≪Ça va bien il est rendu à l'autre étape, celle de s'entraîner avec l'équipe, a mentionné Therrien avant le départ de l'équipe vers Brooklyn. C'est une bonne nouvelle dans son cas, c'est sûr.



≪Il va y avoir réévaluation de la situation des blessés lundi, a ajouté l'entraîneur. On sera en mesure de donner plus de détails, mais aucun n'effectue le voyage. On espère avoir de bonnes nouvelles dans chacun des cas.≫



Face aux Islanders, le Canadien affrontera une équipe qui connaît peut-être ses meilleurs moments cette saison. Cette période de succès coïncide avec l'arrivée de Doug Weight au poste d'entraîneur-chef par intérim.



Weight, qui a pris la relève de Jack Capuano, congédié le 17 janvier malgré un gain de 4-0 la veille à Boston, a mené sa troupe à une fiche de 3-0-1 jusqu'à maintenant. Mardi, les Islanders ont défait les Blue Jackets de Columbus 4-2 à domicile.



≪Ils jouent du meilleur hockey, avec beaucoup plus d'énergie, a constaté Therrien. Beaucoup de clubs bataillent pour une place dans les séries éliminatoires et la tâche sera difficile (jeudi). Il faudra se concentrer sur les bonnes choses que nous sommes capables de faire avec le nombre de blessés que nous avons. Je trouve que les gars réagissent de la bonne manière.≫



Pour cette dernière sortie avant la pause du match des étoiles, Carey Price sera envoyé dans la mêlée. Price, le défenseur Shea Weber et Therrien s'envoleront ensuite vers Los Angeles pour le rendez-vous annuel de l'élite de la LNH.