Atkinson et Wennberg totalisent quatre buts dans un gain des Blue Jackets

Seth Wenig / The Associated Press

NEW YORK - Cam Atkinson et Alexander Wennberg ont réussi des doublés dans un gain de 5-2 des Blue Jackets de Columbus face aux Rangers de New York, dimanche.

Josh Anderson a été l'autre buteur des Jackets, victorieux dans quatre de leurs cinq derniers matches.



Sergei Bobrovsky a fait 28 arrêts, dont une douzaine en première période. Rick Nash et Jesper Fasth l'ont déjoué.



Les Blue Jackets se préparent maintenant à affronter le Canadien de Montréal au Centre Bell, mardi soir.



Henrik Lundqvist a bloqué 21 tirs pour les Rangers, qui avaient soutiré au moins un point à leurs trois dernières rencontres.