Atteinte d'une maladie rare, Mali va rencontrer Carey Price

(98,5 FM) - Atteinte du syndrome de Prader-Willi, Mali rêvait de rencontrer Carey Price. Grâce aux réseaux sociaux, le rêve de la jeune fille de 10 ans de Blainville va se réaliser.

Mali est atteinte du syndrome de Prader-Willi, une maladie orpheline qui touche environ un enfant sur 15 000. Le mal dérègle l'appétit de la personne atteinte qui ne peut se contrôler face à la nourriture.

«Les personnes atteintes n'ont pas de signal qu'elles sont pleines. Donc, elles vont manger jusqu'à ce que mort s'en suive», a expliqué sa mère, Jennifer Pilon en entrevue avec Marie-Claude Lavallée, jeudi.

Son idole, Carey Price

Élevée au sein d'une famille qui adore et qui pratique le hockey, Mali vénère Carey Price depuis environ deux ans.

«Elle est non verbale, mais elle est très expressive. Quand Carey Price garde les buts, la ville de Blainville est au courant qu'il garde les buts parce qu'elle le dit à tout le monde à l'école. C'est un amour qui est dur à décrire, c'est hors du commun», a raconté sa mère.

Plus tôt cette semaine, Madame Pilon a publié une photo de Mali sur sa page Facebook où on la voit tenir une pancarte exposant son rêve de voir un match du Canadien et de rencontrer son idole.

«J'avais dit à mon mari, si j'ai 200 partages, je vais être vraiment contente. Jeudi 18h, on était rendu à 11 500 partages. C'est magnifique. Hier soir, les gens du Canadien m'ont contactée pour me confirmer que oui, Mali va aller au Centre Bell le 2 mars prochain. Et si la santé de Carey Price se porte bien, Mali aura l'occasion de le rencontrer», a indiqué la maman très heureuse.