Aucune équipe n'a montré d'intérêt à Jaromir Jagr

SUNRISE, Fla. - Jaromir Jagr désire disputer au moins une dernière saison dans la LNH.

Reste à savoir si une équipe pourrait être intéressée à ses services.



L'attaquant de 45 ans, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer par le biais des réseaux sociaux, a utilisé son compte Twitter jeudi pour informer ses abonnés qu'aucune équipe n'avait montré d'intérêt à son endroit en vue de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, samedi.



Jagr a précisé qu'il n'avait reçu aucune offre et qu'aucune équipe n'avait répondu à ses appels n'ont plus. Il prétend que partout, les joueurs disponibles ont reçu des offres de 10 clubs ou plus.



«Me 0 calls, a tweeté Jagr. Au contraire, j'essaie de les appeler, et personne ne répond au téléphone.»



Jagr a publié un deuxième gazouillis, montrant une photo de lui au téléphone, plusieurs années auparavant et lui regardant le téléphone maintenant. Il raconte qu'en 1994, toutes les équipes l'avaient appelé.



Venant de lui, il s'agit d'une façon étrange de faire passer son message. Il est inscrit sur Twitter depuis presque six ans et publie en moyenne un gazouillis par mois. Cependant, c'est une technique qui semble avoir fonctionné. Pas très longtemps après avoir sa publication via les réseaux sociaux, le directeur général des Panthers de la Floride, Dale Tallon, a déclaré qu'il avait discuté avec l'agent de Jagr, Petr Svoboda.



«Je viens tout juste de parler à son agent avant de monter sur scène et je lui parlerai encore demain, a soutenu Tallon alors qu'il prenait place aux côtés du nouvel entraîneur Bob Boughner et du PDG Matthew Caldwell sur scène à la rencontre au sommet avec les partisans des Panthers. Nous allons voir comment ça ira.»



Au même moment, quelques partisans ont commencé à scander : ?Jagr! Jagr! Jagr!?



Jagr évolue au sein de l'organisation des Panthers depuis deux saisons et demie. Il a également pris part à quelques entraînements sur glace au complexe d'entraînement de l'équipe et il y était un peu plus tôt jeudi. Svoboda n'a pas émis de commentaire pour le moment.



La saison dernière, Jagr a récolté 16 buts et 30 mentions d'aide en 82 matchs. Il est classé au deuxième rang des meilleurs pointeurs de tous les temps dans la LNH, le troisième au chapitre des buts, le quatrième au chapitre du nombre de matchs joués et cinquième au chapitre des mentions d'aide.



Il est le plus âgé parmi les joueurs autonomes, et de loin. Shane Doan et Matt Cullen suivent, à 40 ans. Les Panthers ont perdu les services de Jonathan Marchessault et Reilly Smith au profit des Golden Knights de Vegas lors du repêchage d'expansion. En retirant Marchessault de l'équation, Jagr sera le troisième meilleur marqueur de retour la saison prochaine, derrière Vincent Trocheck et Aleksander Barkov.



Jagr a été nommé le joueur de plus utile de la LNH en 1999 et il a été cinq fois couronné champion marqueur, aidant les Penguins de Pittsburgh a remporté deux coupes Stanley d'affilée en 1991 et 1992. Il a également aidé la République tchèque, son pays natal, à gagner la médaille d'or olympique en 1998 et la médaille d'or lors des Championnats mondiaux en 2005 et 2010.



Les Panthers ont déjà subi plusieurs changements depuis la fin de la saison régulière. Ils ont notamment remis le contrôle des opérations hockey à Tallon en avril et ils ont engagé Boughner comme 15e entraîneur-chef de la concession. Boughner fut un coéquipier de Jagr lorsqu'il jouait encore dans la LNH et il lui a fait face en tant qu'adversaire.



La formation a terminé la saison au 22e échelon parmi les 30 équipes du circuit Bettman, ratant les séries éliminatoires par 14 points au fil d'une saison parsemée de blessures et d'autres obstacles. Les Panthers ont congédié leur entraîneur-chef Gerard Gallant tôt en saison, le remplaçant par le directeur général Tom Rowe — dont les services n'ont pas été retenus une fois la saison terminée.



Les observateurs estiment que les Panthers devraient se tailler une place en séries éliminatoires cette saison, et Tallon réitère que ce qui s'est passé lors de la dernière saison peut être réglé rapidement. Il croit fermement en son jeune noyau de joueurs qui comprend Trocheck, Barkov, Jonathan Huberdeau, Aaron Ekblad et Nick Bjugstad. Dans le passé, Barkov et Huberdeau ont dit avoir adoré former un trio avec Jagr.



«Nous avons plusieurs bons éléments en place», a assuré Boughner.



Jagr attend de savoir s'il fait partie de cette liste.

FA 1994- all GMs called , FA 2017- 0 calls?? pic.twitter.com/7uLJm95CAB — Jaromir Jagr (@68Jagr) 29 juin 2017