«Ç'aurait été bizarre d'endosser un autre uniforme» - Carey Price

(98,5 Sports) - «C'est une opportunité extraordinaire de pouvoir terminer ma carrière à Montréal. Je n'ai jamais souhaité jouer nulle part ailleurs, ç'aurait été bizarre d'endosser un autre uniforme.»

C’est en ces termes que Carey Price a commenté en conférence téléphonique, dimanche après-midi, la prolongation de contrat de 8 ans, et 83 millions $, qu’il vient de signer avec les Canadiens de Montréal.

Carey Price est conscient de ce qu’il représente pour l’organisation; le directeur général Marc Bergevin ayant déclaré dans son point de presse qu’il était le joueur de concession.

«C’est très flatteur qu’il ait dit ça à vous et aux partisans, a-t-il dit. J’ai énormément confiance que Marc prendra les bonnes décisions pour mettre une solide équipe de hockey devant moi. Je crois qu’il a confiance que je donnerai des bonnes performances.»

Bien sûr ce n’est pas toujours facile d’être le gardien de but des Canadiens. Les partisans et les médias sont exigeants et le niveau de pression peut parfois être très élevé. En acceptant une prolongation de 8 ans, il fait en quelque sorte un acte de foi envers le potentiel de l’équipe.

«J’ai connu beaucoup de hauts et de bas ici au cours des 10 dernières années, a-t-il admis candidement. J’ai maintenant suffisamment d’expérience pour faire face à ces situations. Il y a de moments très difficiles, mais c’est aussi le meilleur endroit dans la Ligue nationale quand les choses vont bien. Il n’y a rien de comparable. »

Il y a quelques années Price avait confié qu’il trouvait difficile d’être constamment sous les feux de la rampe, que c’était lourd de ne jamais être dans l’anonymat.

«Le fait d’avoir maintenant une famille a changé beaucoup ma vision des choses, a-t-il raconté. Montréal nous a toujours bien traités, ma famille et moi. Les partisans ont toujours respecté ma vie privée, ce que j’apprécie beaucoup.»

Si les deux parties discutaient sur la prolongation du contrat depuis quelque temps, ce n’est qu’au cours des dernières semaines que les véritables négociations ont commencé.

Même s’il était conscient que ce sera certainement le plus gros contrat de sa carrière, Price refusait de s’en faire outre mesure.

«C’est pour ça qu’on a un agent, a-t-il noté. Je n’avais qu’à attendre la nouvelle. Je suis content qu’on en soit venu à un accord. Je n’avais aucun doute qu’on y arriverait et je n’avais aucun stress à ce sujet.»

