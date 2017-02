Auston Matthews marque et les Maple Leafs éteignent les Stars 3-1

TORONTO - Auston Matthews et les Maple Leafs de Toronto ont mérité une victoire dont ils avaient bien besoin alors qu'ils ont défait les Stars de Dallas 3-1 mardi soir au Centre Air Canada.

Matthews a inscrit son 25e but de la saison, un sommet chez les Maple Leafs, et le gardien Curtis McElhinney a bloqué 39 tirs pour permettre à la formation torontoise de récolter un deuxième gain à ses six dernières rencontres (2-3-1).



Aux prises avec des ennuis défensifs lors de leurs récentes sorties, les Maple Leafs ont limité les Stars à un seul but après en avoir accordé 22 lors de leurs quatre matchs précédents.



Les défenseurs Jake Gardiner et Nikita Zaitsev ont également trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs (25-17-10), troisièmes dans la section Atlantique avec 60 points.



Antti Niemi a bloqué 31 tirs et Tyler Seguin a marqué le seul but des Stars (21-23-10).