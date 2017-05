Autre doublé pour Nathan MacKinnon

PARIS - Nathan MacKinnon et Brayden Point ont marqué deux buts chacun pour mener le Canada à une victoire de 6-0 contre le Bélarus au Championnat du monde de hockey.

MacKinnon a connu du succès pour un deuxième match consécutif et il occupe le premier rang des buteurs du tournoi avec cinq buts. Il avait réussi un tour du chapeau dans la victoire de 7-2 des siens contre la Slovénie, dimanche.



Point a inscrit ses deuxième et troisième buts du tournoi. Jeff Skinner et Claude Giroux ont marqué les autres buts des vainqueurs.



Privés de l'attaquant Andrei Kostytsyn, blessé, et du gardien d'origine canadienne Kevin Lalande, les Bélarusses (0-0-0-3) ont opté pour un style défensif afin de minimiser les occasions de marquer.



Leur gardien Mikhail Karnaukhov a effectué 39 arrêts, mais il a été laissé à lui-même en plusieurs occasions, dont sur le premier but de MacKinnon, marqué en avantage numérique, sur un tir des poignets du haut du cercle gauche, qui a porté la marque à 2-0.



À son deuxième départ du tournoi, Calvin Pickard a de son côté récolté son premier jeu blanc en stoppant 13 rondelles.



Sean Couturier a quant à lui disputé sa première rencontre après avoir raté les deux premières en raison d'une blessure.



Double champion en titre, le Canada vient au sommet du classement du groupe B avec trois victoires en temps réglementaire pour 9 points. La Finlande (1-0-0-1) et la République tchèque (1-0-0-1) s'affronteront dans le dernier match du groupe B, lundi, à Paris.



Jeudi, le Canada fera face à la France (1-0-0-1).



Dans le groupe A, la Russie a battu l'Allemagne 6-3 dans un match présenté à Cologne, en Allemagne. La Suède affrontera plus tard les États-Unis.



La Russie (2-1-0-0) occupe le premier rang du groupe A avec 8 points. L'Allemagne n'a qu'une victoire pour deux défaites en temps régulier.