Avec Anderson et Hammond, les Sénateurs ont des options

OTTAWA - Les Sénateurs d'Ottawa vont probablement opter pour un retour progressif dans le cas du gardien Craig Anderson, après qu'il se soit absenté afin d'être au chevet de sa femme qui était soumise à des traitements de chimiothérapie à New York.

Anderson a repris l'entraînement la semaine dernière, mais il n'a pas pris part à la séance de lundi matin afin d'aider les membres de sa famille à s'installer de nouveau dans leur résidence d'Ottawa.

Les Sénateurs sont de toute évidence heureux de le voir revenir dans leurs rangs, mais l'entraîneur-chef Guy Boucher a indiqué qu'il ne voulait pas le jeter dans la mêlée trop rapidement.



«Il est à 100 pour cent, il ne souffre d'aucune blessure, il pourrait jouer un match, mais nous voulons qu'il retrouve son niveau de compétitivité avant de renouer avec l'action, a expliqué Boucher. Il pourrait revenir sur la patinoire demain matin et défendre notre filet dans le prochain match. Ce n'est pas comme s'il récupérait d'une blessure et que nous tentions de le protéger de lui-même.



«En ce moment, il faut qu'il retrouve son endurance et son synchronisme.»



La femme d'Anderson, Nicholle, a reçu un diagnostic de carcinome du nasopharynx l'automne dernier, un cancer qui trouve son origine dans la partie supérieure de la gorge, derrière les fosses nasales et à proximité de la base du crâne.

Elle a subi des traitements au «Memorial Sloane Kettering Cancer Centre» et a récemment exprimé sa joie de pouvoir retourner dans la capitale canadienne.



«On ne sait jamais, ça fait du bien d'être de retour!», a-t-elle écrit sur Twitter pendant le week-end.



Le dernier départ d'Anderson remonte au 5 décembre, dans un revers de 8-5 contre les Penguins de Pittsburgh.

Boucher s'est fié sur Mike Condon au cours des deux derniers mois, il a effectué 27 présences consécutives, en l'absence d'Anderson et d'Andrew Hammond, qui souffrait d'une élongation à une cheville.



Hammond a obtenu le feu vert afin d'être le réserviste derrière Condon au cours du voyage de trois matchs des Sénateurs la semaine dernière.

Les Sénateurs entameront un séjour de quatre matchs à domicile mardi contre les Blues de St. Louis, et Boucher a refusé de préciser l'identité de son gardien partant.



Néanmoins, Boucher fut élogieux envers Condon pour ses performances. Les Sénateurs (27-17-6) sont deuxièmes dans la section Atlantique, derrière le Canadien, avec 60 points et ils ont une fiche de 15-9-5 lorsque le gardien de 26 ans est devant leur filet.