Backlund donne la victoire aux Flames en prolongation

Julio Cortez / The Associated Press

NEWARK, N.J. - Mikael Backlund a marqué à 1:13 en prolongation et les Flames de Calgary ont vaincu les Devils du New Jersey 4-3, vendredi.

Sean Monahan, Kris Versteeg et Matt Stajan ont réussi les autres buts des Flames, qui méritaient un troisième gain d'affilée.



Il s'agit du meilleur passage de l'équipe depuis une série de six victoires, du 30 novembre au 10 décembre.



T.J. Brodie a été complice de chaque but et Brian Elliott a fait 26 arrêts pour les Flames, qui vont rejouer dimanche après-midi, au Madison Square Garden.



Adam Henrique, Pavel Zacha et Kyle Palmieri ont inscrit les buts des Devils au deuxième engagement. Cory Schneider a été confronté à 38 tirs.