Backlund joue au héros en prolongation

CALGARY - Mikael Backlund a tranché en prolongation, permettant aux Flames de Calgary de rebondir après avoir accordé un but à 1,8 seconde de la fin du match et de l'emporter 3-2 face aux Red Wings de Détroit, vendredi soir

Les hommes de Glen Gulutzan ont raté deux chances en or en temps supplémentaire, avant que Backlund loge le disque derrière Petr Mrazek.



Kris Versteeg et Matthew Tkachuk ont chacun marqué un but pour les Flames (35-26-4), qui devancent les Kings de Los Angeles par six points au classement pour décrocher la dernière place donnant accès aux séries dans l'Association Ouest.



Brian Elliott a bloqué 35 lancers pour aider son équipe à récolter un sixième gain consécutif. Obtenant une mention d'aide sur le but de Kris Versteeg, Sean Monahan a récolté sa 100e aide en carrière et par le fait même, son 200e point.



Darren Helm et Tomas Tatar ont été les buteurs du côté des Red Wings (25-26-11). Mrazek a pour sa part repoussé 28 rondelles.



La troupe de Jeff Blashill a débuté la rencontre avec 10 points de retard pour obtenir une place en séries. Avec cette défaite, ils demeurent au bas-fond du classement de l'Association Est.