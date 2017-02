Barkov et Huberdeau prêts à réintégrer la formation des Panthers

SUNRISE, Fla. - Les attaquants Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov ont obtenu le feu vert des médecins pour effectuer un retour au jeu et devraient réintégrer la formation des Panthers de la Floride pour leur duel de vendredi, contre les Ducks d'Anaheim.

Huberdeau n'a toujours pas joué cette saison en raison d'une blessure au tendon d'Achille subie en matchs préparatoires. Barkov a quant à lui raté plus d'un mois en raison d'une blessure au dos.



Cette nouvelle survient à un excellent moment pour les Panthers, qui accusent un retard de quatre points avant les matchs de vendredi sur la dernière place donnant accès aux séries dans l'Est et la troisième place de la section Atlantique.



Barkov et Huberdeau complétaient un trio en compagnie de Jaromir Jagr la saison dernière, quand les Panthers ont remporté le titre de la section Atlantique.



En 36 matchs cette saison Barkov a marqué neuf buts et ajouté 18 aides. Huberdeau avait récolté 59 points en 2015-16.