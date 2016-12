Ben Bishop s'absentera de trois à quatre semaines

TAMPA - Le Lightning de Tampa Bay sera privé de Ben Bishop pour trois à quatre semaines puisque le gardien souffre d'une blessure au bas du corps.

Bishop s'est blessé mardi en première période de la victoire de 4-1 face aux Red Wings de Detroit. Il a semblé se blesser en s'étirant pour effectuer un arrêt et il n'a pas terminé la rencontre.



Âgé de 30 ans, Bishop a remporté neuf victoires en 21 départs cette saison. Il affiche une moyenne de buts alloués de 2,79 et un taux d'efficacité de 90,7 pour cent.



Le Lightning a rappelé le gardien Kristers Gudlevskis de son club-école de la Ligue américaine pour pallier la perte de Bishop.



Âgé de 24 ans, Gudlevkis a participé à deux matchs dans la LNH avec le Lightning.



Andrei Vasilevskiy devrait hériter des responsabilités de gardien no 1.

En 14 sorties cette saison, le Russe de 22 ans affiche un dossier de 7-4-1 avec une moyenne de 2,41 et un taux d'efficacité de 92,3 pour cent.