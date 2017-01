Bernier signe un premier jeu blanc cette saison et les Ducks gagnent

GLENDALE, Ariz. ? Jonathan Bernier a signé un premier jeu blanc cette saison et les Ducks d'Anaheim ont battu les Coyotes de l'Arizona 3-0, samedi soir.

Hampus Lindholm, Nick Ritchie et Ryan Kesler ont trouvé le fond du filet pour les Ducks.



Le deuxième but de la saison de Lindholm est survenu à 5:49 de la première période. Ritchie a touché la cible en troisième période et Kesler a complété la marque dans un filet désert.



Bernier, qui amorçait une partie pour une première fois depuis le 20 décembre, a réalisé 26 arrêts.



Louis Domingue a repoussé 19 rondelles pour les Coyotes, qui ont dominé les Ducks 26-22 au chapitre des tirs.



Les Ducks, les meneurs de la section Pacifique, ont remporté une troisième partie consécutive et six de leurs sept dernières.