Bettman veut garder les Coyotes en Arizona

BOCA RATON, Floride - Si les Coyotes de l'Arizona n'ont pas d'avenir à Glendale, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, demeure engagé à garder l'équipe en Arizona.

« Nous n'avons pas abandonné ce marché, a déclaré Bettman lors de la dernière journée des assises des directeurs généraux du circuit. Mais nous voulons être clairs en affirmant que l'avenir à long terme de l'équipe ne passe plus par Glendale. »



Bettman a fait référence à une lettre envoyée aux politiciens en Arizona en appui à un projet de loi qui financerait la construction d'un nouvel aréna dans la grande région de Phoenix. Les Coyotes évoluent présentement au Gila River Arena, à Glendale, mais dans un climat d'incertitudes. La ville a annulé une entente à long terme avec l'équipe en 2015 et le bail doit maintenant être renouvelé annuellement.



C'est pour cette raison que Bettman a dit que les Coyotes cherchaient un nouveau domicile.



«L'équipe a plusieurs options devant elle et personne ne doit penser qu'elle va déménager très loin, a mentionné Bettman. À court terme, l'équipe va rester à Glendale tout en trouvant une solution.»



Un projet de construction d'un aréna à Tempe est tombé à l'eau quand l'Université Arizona State a changé d'idée le mois dernier.



La LNH a déménagé les Jets de Winnipeg en Arizona avant la saison 1996-97. L'équipe s'est souvent retrouvée dans l'incertitude, incluant en 2009 quand elle a déclaré faillite. Les Coyotes ont de la difficulté à remplir l'aréna et à présenter régulièrement une équipe compétitive. Ils ont franchi le premier tour des séries éliminatoires à une seule reprise.



L'équipe occupe présentement l'avant-dernier rang du classement général de la LNH.



«C'est dans l'esprit de tout le monde, a admis le directeur général des Coyotes, John Chayka, au niveau des nouveaux tourments de l'équipe. Pour devenir l'équipe que nous voulons être, nous devons jouer à un endroit qui va assurer notre stabilité économique à long terme.»



Chayka a dit qu'il était injuste de déclarer que l'aventure de la LNH dans le désert de l'Arizona était un échec et que l'équipe devrait déménager dans un nouveau marché. Il a noté l'histoire d'Auston Matthews, le centre des Maple Leafs de Toronto et premier choix du dernier repêchage de la LNH, qui a grandi à Glendale en encourageant les Coyotes.



L'équipe attire une moyenne d'un peu plus de 13 000 spectateurs par match cette saison — ce qui la classe au 28e rang sur 30 dans le circuit devant les Hurricanes de la Caroline et les Islanders de New York.



«C'est un excellent marché, a affirmé Chayka. Je pense que les joueurs adorent y jouer. C'est bon pour la ligue.»



«Je pense que la grande région de Phoenix est un marché incroyable pour le sport, a ajouté Bettman. C'est un excellent marché de hockey. Je crois que si les Coyotes avaient un nouvel aréna dans un endroit mieux situé, l'équipe s'en tirerait très, très bien — autant au niveau des foules que du côté affaires.»