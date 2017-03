Bientôt les listes de protection en vue du repêchage d'expansion

NEW YORK - Après y avoir réfléchi un peu plus longtemps, la Ligue nationale de hockey a annoncé qu'elle allait dévoiler publiquement les listes des joueurs protégés et disponibles avant le repêchage d'expansion des Golden Knights de Vegas, en juin.

Les directeurs généraux étaient réticents à dévoiler les listes, mais la LNH a finalement indiqué mercredi par le biais de son compte Twitter que le public aurait accès à ces informations. L'adjoint au commissaire, Bill Daly, a mentionné qu'il y avait eu d'autres discussions dans les bureaux du circuit et qu'aucun des directeurs généraux n'avait présenté des arguments particulièrement valables.



Chacune des 30 équipes actuelles de la LNH devra soumettre une liste des joueurs qu'elle protégera avant le 17 heures, le 17 juin. Les Golden Knights soumettront leurs choix avant 17 heures, le 20 juin. Les choix de l'équipe seront dévoilés lors d'un événement le 21 juin.



La ligue n'a pas précisé le moment où les listes seront dévoilées. Chaque équipe peut protéger sept attaquants, trois défenseurs et un gardien ou huit patineurs et un gardien.



Les Golden Knights disputeront leur première campagne la saison prochaine.