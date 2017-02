Bishop et Kucherov permettent au Lightning de corriger les Kings 5-0

TAMPA, Fla. - Ben Bishop a repoussé 28 rondelles et Nikita Kucherov a marqué deux des trois buts de son équipe en deuxième période dans un gain de 5-0 du Lightning de Tampa Bay contre les Kings de Los Angeles mardi soir.

C'est la première fois depuis les 20 et 22 décembre que le Lightning signe deux victoires consécutives.



Jonathan Drouin, Gabriel Dumont et Braydon Coburn ont complété pour les hommes de Jon Cooper.



Le gardien Peter Budaj a réalisé 16 arrêts et subi une deuxième défaite consécutive après avoir récolté cinq victoires de suite, dont trois par blanchissage.



Dimanche après-midi face aux Capitals de Washington, Budaj avait été remplacé après avoir été victime de quatre buts en deux périodes dans une autre défaite de 5-0.



Bishop a réalisé 19 de ses 28 arrêts lors de la seule première période, dont un superbe grâce à sa mitaine aux dépens du défenseur Jake Muzzin.



Il s'agissait de son premier jeu blanc de la saison et de son 19e en carrière.