Blackhawks 3 Canadien 1 (troisième période)

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal accueille les Blackhawks de Chicago au Centre Bell ce soir, dans un duel d'équipes de premier plan.

Le Canadien (39-22-8, 86 points) et les Blackhawks (43-20-5, 91 points) présentent tous deux des fiches de 8-2-0 à leurs 10 plus récents matchs.

Le défenseur Brandon Davidson réintègre la formation du Canadien aux dépens de Nathan Beaulieu.

Pour sa part, Tomas Plekanec fait un retour au jeu après une absence de trois matchs en raison d'une blessure.

Quant à Carey Price, il dispute le 500e match de sa carrière dans l'uniforme du Tricolore. Seuls les gardiens Jacques Plante et Patrick Roy ont atteint ce plateau avec le Canadien.

Les noms des attaquants Michael McCarron et Andreas Martinsen ont été rayés de la formation.

Avant la rencontre, l'organisation du Canadien a souligné la conquête de la coupe Clarkson par les Canadiennes de Montréal, le 5 mars, contre l'Inferno de Calgary.

Le film de la rencontre

Les premières minutes jeu jeu sont disputées à vive allure, particulièrement en zone centrale, mais le flot de relances ne mène pas à de bonnes occasions de marquer.

Artturi Lehkonen a une belle occasion de marquer, mais Andrew Shaw écope aussitôt d'une pénalité contre son ancienne équipe.

Les Blackhawks contrôlent la rondelle avec aisance, mais Price n'est pas inquiété par leurs tirs en périphérie. Le Canadien s'en tire sans casse.

Ce n'est pas le cas un peu après la mi-période. Alexei Emelin se fait bafouer par Artem Anisimov qui remet à Patrick Kane. Son tir des poignets - imparable - cloue Price sur place: 1-0 Blackhawks. Le 31e but de la saison pour Kane, son 16e en 17 matchs.

Les joueurs du Canadien dominent en possession de la rondelle par la suite, mais il ne parviennent pas à tromper la vigilance de Corey Crawford avant la fin de la période. Alex Galchenyuk est celui qui a obtenu la meilleure chance.

Lors des dernières secondes, Alexander Radulov tombe sur la jambe gauche d'Anisimov qui s'effondre. Ce dernier aura besoin de l'aide de ses coéquipiers afin de quitter la patinoire.

La seconde période commence comme la première. Deux bonnes occasions de marquer pour le Canadien d'entrée de jeu.

À la suite d'une pénalité à Tanner Kero, le Canadien profite d'un avantage d'un homme pour mettre de la pression sur les Blackhawks. Crawford résiste.

Les Blackhawks doublent la mise un peu avant le milieu de la deuxième période quand un long tir de Johnny Oduya surprend Price: 2-0 Chicago.

Le Canadien redouble d'efforts et lors d'une pénalité aux Blackhawks (Patrick Kane), Crawford est atteint de plein fouet sur son casque par un tir frappé de Shea Weber. Le gardien de Chicago tombe et l'arbitre stoppe le jeu. Plus de peur que de mal.

Galchenyuk, encore lui, rate la plus belle occasion qui soit quand son tir décoché devant Crawford passe au-dessus du filet.

Les Blackawks tuent un peu beaucoup la rencontre quand Artemi Panarin inscrit son 23e but de la saison après seulement 47 secondes de jeu en troisième. Le jeune attaquant a été laissé complètement seul devant Price. Disons que Emelin connaît un match difficile.

Paul Byron, avec son 19e de la saison, perce enfin la muraille de Crawford avec 7:18 à jouer en troisième période.

Plus de détails à venir...