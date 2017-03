Blandisi tranche pour les Devils

NEWARK, N.J. - Joseph Blandisi a touché la cible lors d'une descente en surnombre avec 54,6 secondes à faire en prolongation et les Devils du New Jersey ont défait les Rangers de New York 3-2, mardi.

John Quenneville a mis la table pour le troisième but de Blandisi cette saison et les Devils ont signé seulement une deuxième victoire à leurs 14 derniers matchs (2-10-2). Quenneville et Taylor Hall ont également fait bouger les cordages, tandis que Cory Schneider a effectué 38 arrêts.



Il s'agit pour les Devils d'une première victoire en quatre duels face aux Rangers cette saison.



Oscar Lindberg et Rick Nash ont marqué pour les Rangers, qui dominent la LNH avec 26 victoires à l'étranger cette saison. Antti Raanta a repoussé 26 lancers.