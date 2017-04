Blue Jackets: audience pour le geste de Calvert (vidéo)

NEW YORK - L'attaquant des Blue Jackets de Columbus Matt Calvert discutera avec les dirigeants de la LNH à propos du double-échec qu'il a servi à l'attaquant des Penguins de Pittsburgh Tom Kuhnhackl vers la fin du match no 2 de leur série quart de finale dans l'Association est.

Le Département de la sécurité des joueurs de la LNH a indiqué que Calvert obtiendra une audience samedi. Calvert a écopé une pénalité mineure pour double-échec vendredi, après avoir pourchassé Kuhnhackl et lui avoir asséné un double-échec à la tête, brisant au passage son bâton.

Columbus' Matt Calvert will have a hearing today for cross-checking Pittsburgh's Tom Kuhnhackl.