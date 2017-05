Bobby Ryan procure la victoire aux Sénateurs en prolongation (vidéo)

(98,5 Sports) - Un but de toute beauté de Bobby Ryan inscrit à 4:59 de la première période de prolongation a permis aux Sénateurs d'Ottawa de vaincre les Penguins de Pittsburgh 2-1, samedi, lors du premier match de la finale de l'Association de l'Est de la LNH.

Ryan s’est échappé sur le flanc droit avant de contourner le défenseur Olli Maatta des Penguins. Arrivé devant le gardien Marc-André Fleury, il l’a déjoué d’un tir du revers précis dans la partie supérieure du filet.

Capping off the 25th OT this postseason in beautiful fashion.



What a way to seal the deal in Game 1. #StanleyCup pic.twitter.com/arOcVCr0rO — NHL (@NHL) May 14, 2017

Il s’agit du cinquième but des présentes séries pour Ryan et de son troisième but gagnant. Il avait procuré une victoire en prolongation à son équipe au premier tour éliminatoire, contre les Bruins de Boston,

Evgeni Malkin, avec son sixième but des éliminatoires, avait créé l’égalité à 14 :25 de la troisième période. Jean-Gabriel Pageau, avec sa huitième réussite du printemps, avait donné les devants aux Sénateurs dès la première période.

Fleury a repoussé 33 des 35 tirs dirigés vers lui. Craig Anderson n’a laissé filer qu’une seule des 28 rondelles auxquelles il a fait face.

Après avoir connu une série ardue contre les Rangers de New York, au deuxième tour, Anderson n'a pas montré beaucoup de faiblesses lors du premier duel contre les Penguins.

Les Sénateurs ont pris les devants 1-0 dans la série et le deuxième match aura lieu lundi soir, au PPG Paints Arena de Pittsburgh.

Manque de finition



Tantôt énergiques, tantôt erratiques, les Penguins ont orchestré plusieurs bonnes attaques en zone adverse et ils ont même frappé le poteau à trois reprises. Un manque de finition, surtout en avantage numérique, aura cependant mis des bâtons dans les roues de l'équipe locale. Les hommes de Mike Sullivan n'ont pas touché la cible en cinq avantages numériques.



Depuis le début des séries, sept matchs des Sénateurs ont nécessité de la prolongation, le plus haut total des 16 équipes à avoir participé au tournoi printanier. L'équipe de Guy Boucher a remporté six de ces rencontres.



Les Penguins ont amorcé la rencontre sur les chapeaux de roues et ils ont pris d'assaut le filet d'Anderson dès la mise en jeu initiale. Ils ont obtenu quatre supériorités numériques au premier tiers, dont un cinq contre trois, mais ils n'ont pas trouvé une façon d'ouvrir le pointage.



Les visiteurs ont été les premiers à s'inscrire au tableau indicateur, à 14:32 de la première période. Ryan a effectué un bon échec avant et il s'est emparé de la rondelle derrière le filet avant de la remettre à Pageau, seul devant Fleury. Son tir vif a déjoué le gardien par-dessus son épaule gauche.



Les deux gardiens ont été solides par la suite et ils ont parfois eu l'aide de leurs poteaux. Il a fallu attendre à 14:25 du troisième engagement pour voir les Penguins niveler la marque. Chris Kunitz a dirigé la rondelle vers le filet et Malkin l'a fait dévier entre les jambières d'Anderson.



Ce fut toutefois en vain, car les espoirs des Penguins ont été anéantis en prolongation, quand Ryan a aidé les siens à soutirer l'avantage de la patinoire aux champions en titre de la coupe Stanley.

(Avec Associated Press et Presse canadienne)