Bobrovsky signe un jeu blanc pour les Blue Jackets

NEWARK, N.J. - Sergei Bobrovsky a réalisé 20 arrêts et il a signé un deuxième blanchissage consécutif pour aider les Blue Jackets de Columbus a vaincre les Devils du New Jersey 3-0, dimanche.

Il s'agissait également d'une 34e victoire cette saison pour Bobrovsky, qui a établi un nouveau record d'équipe. Steve Mason avait remporté 33 parties en 2008-09.



Boone Jenner, Oliver Bjorkstrand et Sam Gagner ont touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont gagné quatre de leurs six derniers matchs.



Cory Schneider a stoppé 19 rondelles pour les Devils, qui ont perdu une septième partie de suite et qui ont été blanchis pour une sixième fois cette saison.