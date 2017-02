Bonne Fête Jaromir! (vidéos)

SAN JOSE, Calif. - Le jour de son 45e anniversaire de naissance, Jaromir Jagr a récolté un 1900e point en carrière. Jonathan Huberdeau a joué les héros en prolongation et les Panthers de la Floride ont défait les Sharks de San Jose 6-5, mercredi.

Aleksander Barkov a inscrit deux buts et une aide, Nick Bjugstad a aussi réussi un doublé et Jussi Jokinen a également touché la cible pour les Panthers, qui ont porté leur fiche à 5-1-1 à leurs sept derniers matchs même s'ils ont gaspillé deux avances de deux buts.



Du côté des Sharks, Joe Pavelski a accumulé deux buts et deux aides, Brent Burns a obtenu un but et une aide, tandis que Marc-Édouard Vlasic et Joel Ward ont aussi fait bouger les cordages.



Bjugstad et Barkov ont procuré une avance de 5-3 aux Panthers en troisième période, mais Pavelski a forcé la présentation d'un bris d'égalité en marquant deux fois 2:43 en fin de rencontre.



Sur le but égalisateur de Pavelski avec 38 secondes à faire en temps réglementaire, le gardien des Panthers Roberto Luongo s'est blessé au bas du corps, forçant James Reimer à prendre la relève.



Huberdeau a finalement tranché le débat après 1:38 de jeu en supplémentaire, quand il a profité d'une remise parfaite de Barkov pour surprendre le gardien Martin Jones. Huberdeau, qui a aussi amassé une aide, a maintenant récolté trois buts et quatre aides en quatre rencontres cette saison. Il s'était blessé à une cheville lors du dernier match préparatoire des Panthers en octobre.



Luongo a accordé cinq buts sur 34 lancers, tandis que Reimer a stoppé les deux tirs dirigés vers lui en 2:16 de jeu.



Jones a effectué seulement 16 arrêts devant le filet des Sharks.



Jagr est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 1900 points en carrière quand il a mis la table pour le deuxième but de Barkov, à 12:41 de la troisième période. Jagr célébrait aussi son 45e anniversaire de naissance, mercredi.