Même après le retour des Rangers, Boucher garde la même stratégie (vidéo)

NEW YORK - Les Rangers de New York ont continué d'être dominants à domicile et l'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa, Guy Boucher, a poursuivi sa stratégie de louanger ses adversaires.

Le gain de 4-1 jeudi soir permet aux hommes d'Alain Vigneault d'égaler leur série demi-finale de l'Association Est à deux parties de chaque côté.



Les deux clubs se retrouveront à Ottawa pour le cinquième match samedi après-midi.

Les Rangers ont remporté leurs quatre dernières sorties devant leurs partisans en matchs éliminatoires.

«Ils ont capitalisé sur leurs opportunités, ils ont été très bons lors des deux derniers matchs, a admis Boucher.



Resserrer la défensive

Lors de la journée de congé mercredi, l'entraîneur-chef des Sénateurs, Guy Boucher, avait parlé de l'importance de jouer de façon plus serrée en défensive, en zone neutre et dans leur territoire.

Mais, pour un quatrième match d'affilée, les Rangers ont été les premiers à faire vibrer les cordages grâce à un tir parfait de Nick Holden, entre le bloqueur et la jambière de Craig Anderson, à 14:04 du premier vingt.



Les Rangers ont doublé leur avance après seulement 121 secondes de jeu en deuxième, grâce à Oscar Lindberg, à la suite d'une passe de Michael Grabner. Quelque 13 minutes plus tard, Lindberg a inscrit son deuxième de la soirée à l'aide d'un puissant tir, alors que Anderson avait la vue voilée par Tanner Glass.



Les carottes étaient cuites pour les Sens. La perte du défenseur étoile Erik Karlsson, absent en troisième période et le but tardif de Kyle Turris n'ont rien changé.

