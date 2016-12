Bournival passera Noël dans la LNH

(98,5 Sports) - Le Québécois Michaël Bournival passera le temps des Fêtes dans la Ligue nationale.

Le Lightning de Tampa Bay l'a rappelé jeudi du club-école de Syracuse en raison des nombreux blessés.

L'infirmerie déborde en Floride. Les attaquants Steven Stamkos, Ryan Callahan, Nikita Kucherov, Ondrej Palat et le gardien Ben Bishop - tous des joueurs importants du club - sont sur la touche.

Bournival, 24 ans, a inscrit cinq buts et amassé huit points en 24 parties avec le Crunch depuis le début de la saison.

L'attaquant a disputé trois matchs avec le Lightning début décembre, dirigeant trois tirs au but.

L'ancien du Canadien a pris part à 92 matchs dans la LNH, récoltant 10 buts et 19 points. Il a participé à 14 matchs avec le Crunch cette saison, amassant cinq buts et huit aides.



Le Lightning affronte les Blue de St. Louis, jeudi, à Tampa et rendra visite aux Capitals de Washington, vendredi.

Avec La Presse Canadienne