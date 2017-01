Brad Marchand récolte 5 points et les Bruins battent les Flyers 6-3

BOSTON - Brad Marchand a marqué deux buts et ajouté trois mentions d'aide et il a permis aux Bruins de Boston de prendre la mesure des Flyers de Philadelphie par la marque de 6-3 samedi après-midi.

À son 500e match en carrière, Marchand a d'abord inscrit son 16e de la saison à 7:48 de la première période, en désavantage numérique, soit quelque cinq minutes après que Pierre-Édouard Bellemare eut donné l'avance aux visiteurs.



Sur le jeu, Marchand a subtilisé la rondelle à Sean Couturier près de la ligne bleue en zone défensive et s'est dirigé vers le territoire des Flyers pendant que le défenseur Ivan Provorov l'accrochait. Marchand a perdu possession du disque mais celui-ci a glissé entre les jambières de Michal Neuvirth et derrière la ligne des buts.



«C'est comme ça au hockey. Parfois, la rondelle bondit favorablement et en d'autres occasions, les bonds sont défavorables», a observé Marchand.



Le combatif attaquant des Bruins a scellé l'issue de la rencontre en poussant le disque dans une cage déserte, à 19:06 du troisième vingt.



Entre les deux, Marchand a obtenu des aides sur les buts de Torey Krug (4e), de Patrice Bergeron (9e) et de Zdeno Chara (3e), tous réussis en deuxième période.



À ses six dernières rencontres, Marchand a inscrit sept buts et ajouté cinq mentions d'aide.



David Krejci, avec son 10e de la campagne, a complété la marque pour les Bruins (23-18-5), qui ont signé une dixième victoire en 20 tentatives devant leurs partisans.



Le but de Krejci lui a permis d'atteindre le plateau des 500 points en carrière.



Brayden Schenn (15e) et Wayne Simmonds (18e) ont obtenu les autres buts des Flyers aux dépens de Tuukka Rask, qui a fait face à 24 rondelles. Neuvirth a bloqué 33 tirs.



Les Flyers (2-6-2) ne totalisent que deux victoires à leurs dix dernières sorties.