Brad Marchand s'éclate à Vancouver! (vidéo)

VANCOUVER - Brad Marchand a inscrit un tour du chapeau, dont le but gagnant alors qu'il ne restait que huit minutes à disputer, et les Bruins de Boston ont défait les Canucks de Vancouver 6-3, lundi soir.

David Backes, Zdeno Chara et David Krejci ont inscrit les autres buts des Bruins (37-26-6). Tuukka Rask a repoussé 26 rondelles, tandis que Patrice Bergeron et David Patrnak ont chacun récolté deux mentions d'aide.



Marchand, qui a également aidé Backes à marquer le premier but des siens, a inscrit son 35e but pour rejoindre Sidney Crosby au sommet de la LNH au chapitre des buts marqués.





Markus Granlund, à deux reprises, et Alexander Edler ont répliqué du côté des Canucks (28-32-9), alors que Daniel et Henrik Sedin ont respectivement récolté deux aides.



Ryan Miller a bloqué 37 tirs lors de son 700e match en carrière.



Les Bruins devancent les Maple Leafs de Toronto par quatre points pour obtenir le troisième rang de la section Atlantique. Depuis le congédiement de Claude Julien le 7 février dernier, les Bruins affichent un dossier de 11-3-0 sous les ordres de Bruce Cassidy.



Les Canucks ont un retard de 12 points sur les Blues de Saint-Louis, qui détiennent le dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association Ouest.